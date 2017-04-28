Bolu'da Tem'de Yapılacak Çalışmaya 1 Mayıs Ertelemesi

BOLU'da, TEM yolunun İstanbul yönünde Abant ve Bolu Batı kavşakları arasında 27 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında yapılacak yol çalışması, 1 Mayıs nedeniyle 3-23 Mayıs tarihlerine ertelendi.



Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı-Bolu Batı Kavşağı arası İstanbul yönünde derz onarım çalışmaları yapılacağı belirtilerek, "Söz konusu çalışma nedeniyle İstanbul yönünün 27 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında trafiğin kapatılacağı bildirilmişti. Ancak 1 Mayıs tarihinin resmi tatil olması nedeniyle trafik yoğunluğunun yaşanabileceği değerlendirildiğinden, söz konusu çalışmanın 3-23 Mayıs tarihleri arasında yapılmasına Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nce karar verilmiştir" denildi. - Bolu