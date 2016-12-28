Bolu'da Takvimli Dolandırıcılık Uyarısı

Bolu'da esnaf ve vatandaşlar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve üzerinde telefon dolandırıcılarına karşı uyarıların yer aldığı takvimle uyarıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde son dönemlerde artan telefon dolandırıcılığı olaylarına karşı halkı bilinçlendirmek için çalışma başlattı.



Yapılan çalışma kapsamında üzerlerinde telefon dolandırıcılığı konusunda bilgilerin yer aldığı yeni yıl takvimi bastırıldı.



Üzerinde "Sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan ve sizden operasyon yapma bahanesiyle para ve altın isteyen şahıslara inanmayın.", "Böyle bir durumda sakın korkma, paniğe kapılma, alın terini dolandırıcılara kaptırma." şeklinde uyarı yazılarının bulunduğu takvimler esnaf ve vatandaşlara dağıtıldı.



Takvimler, halkın yoğun kullandığı hastane, muhtarlık, banka ve döviz böroları ile kuyumculara da verildi.