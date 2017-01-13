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Bolu'da Su Kesintileri Yaşanacak

Bolu'da Su Kesintileri Yaşanacak

Bolu Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada bazı mahallelerde Cumartesi günü su kesintileri yaşanacağı ifade edildi.

Bolu'da Su Kesintileri Yaşanacak

Bolu Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada bazı mahallelerde Cumartesi günü su kesintileri yaşanacağı ifade edildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 14 Ocak 2017 Cumartesi günü Saat: 12.00 ile 19.00 arasında Köroğlu, Çıkınlar ve Ovadüzü Mahallelerinde su kesintisi yaşanacaktır. Bu mahallelerde ikamet eden vatandaşlarımıza önemle duyurulur." - BOLU

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