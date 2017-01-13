Bolu Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada bazı mahallelerde Cumartesi günü su kesintileri yaşanacağı ifade edildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 14 Ocak 2017 Cumartesi günü Saat: 12.00 ile 19.00 arasında Köroğlu, Çıkınlar ve Ovadüzü Mahallelerinde su kesintisi yaşanacaktır. Bu mahallelerde ikamet eden vatandaşlarımıza önemle duyurulur." - BOLU
Bolu'da Su Kesintileri Yaşanacak
Bolu Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada bazı mahallelerde Cumartesi günü su kesintileri yaşanacağı ifade edildi.
Bolu Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada bazı mahallelerde Cumartesi günü su kesintileri yaşanacağı ifade edildi.
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