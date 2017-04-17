Bolu'da Seçmenlerin Yüzde 11'i Sandığa Gitmedi

Bolu'da, Anayasa Değişikliği Halkoylaması için oy kullanacak olan kayıtlı 221 bin 967 seçmenin yüzde 11'i sandığa gitmedi.



Anayasa Değişikliği Halkoylaması'na Bolu'dan 221 bin 967 seçmenin sadece 197 bin 967'si katıldı. Referandumda çıkan 'Evet' sonucuna yüzde 62,26 ile destek veren Bolu'da sandığa gitmeyen 24 bin 596 vatandaş toplam seçmen sayısının yüzde 11'ini oluşturdu. Ayrıca kullanılan oyların 3 bin 524'ü geçersiz sayıldı.



Bolu'da, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin olduğu ilçeler referandum da evet oylarının gerisinde kaldı. Son yerel seçimde CHP'nin kazandığı belediyelerden Mengen'de 5 bin 41 evet oyu çıkarken, 4 bin 35 hayır oyu çıktı. Mudurnu ise 8 bin 204 evet oyu verirken, 5 bin 73 hayır oyu verdi. Kıbrıscık ilçesinde evet ve hayır oyları neredeyse birbirine eşit çıkarken evet lehine 103 fark oluştu. - BOLU