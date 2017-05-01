Bolu'da sağanak aralıklarla etkili oluyor.



Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerinin saçak altlarına ve iş yerlerine girerek korunmaya çalıştı.



Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden, gök gürültülü ve sağanak yağışların salı gününe kadar devam edeceği, çarşamba ve perşembe günü havanın mevsim normallerinde seyredeceği, cuma günü ise yağışların tekrar etkili olacağı öğrenildi.