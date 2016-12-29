Bolu'da Okullara Kar Tatili

Bolu'da kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde okullar 1 gün tatil edildi.



Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanılabilecek sıkıntılara dayalı olarak Bolu İl Merkezi ve bağlı köylerdeki taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler 30 Aralık 2016 Cuma günü bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi. - BOLU