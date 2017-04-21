Bolu'da, Nisan Ayında Kar Yağışı Devam Ediyor

Bolu'nun Gerede ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi etkisi altına aldı.



Bolu'da, dün gece başlayan yağmur sabah saatlerinde Gerede ilçesinde kar yağışına dönüştü. Nisan ayının son günlerinde yağan ve ilçeyi etkisi altına alan kar yağışı sabah işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlarda şaşkınlık yarattı. Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre, hafta sonu hava sıcaklıklarının eksilere düşeceği ve Pazar günü Bolu şehir merkezinde karla karışık yağmur beklendiği öğrenildi. - BOLU