Bolu'da "Niloya" Miniklerle Buluştu

Bolu'da D-100 karayolu üzerinde bulunan 14 Burda AVM'nin çocuklara yarı yıl tatili sürprizi olan "Niloya"ya miniklerin ilgisi oldukça yoğun oldu.



Okulların yarı yıl tatiline girmesiyle birlikte Bolu'da faaliyet gösteren 14 Burda Alışveriş Merkezi özellikle okul öncesi yaş grubu minikler için farklı etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. İnteraktif sahne şovu olarak sergilenen "Niloya" ile minikler keyifli dakikalar yaşadılar. Tatilin tadını çıkaran çocuklar sahneye çıkarak oyunlar oynayıp ve zaman zaman şarkılar söylediler. - BOLU