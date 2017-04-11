Bolu'da Midibüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

BOLU'da, otomobil ve midibüsün çarpıştığı kazada sürücüler hafif yaralandı.



Kaza, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi, Muzaffer Işın Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Selim Cengiz yönetimindeki 14 S 0244 plakalı midibüs, kavşakta Kemal Tunahan İlhan'ın kullandığı 14 GF 326 plakalı otomobille çarpıştı. Devrilen midibüs sürücüsü ile otomobilin sürücüsü yaralandı. Midibüs sürücüsü Selim Cengiz, aracın ön camı çevredekiler tarafından kırılarak dışarıya çıkarıldı. Hafif yaralanan sürücüler, ambulansla götürüldükleri İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ndeki tedavileri ardından taburcu edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Bolu