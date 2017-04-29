Bolu'da Liseli Aşçı Adayları Yarıştı

BOLU'da düzenlenen 'İzzet Baysal Uluslararası Mutfak Günleri' nin 2'nci gününde gerçekleştirilen yemek yarışmasında, liseli aşçı adayları hünerlerini sergileyerek dereceye girmeye çalıştı.



Yeniçağa Profesyonel Aşçılar Derneği tarafından, Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın desteğinde düzenlenen İzzet Baysal Uluslararası Mutfak Günleri'ne Ukrayna, Romanya, Mısır, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye'den 450 aşçı ve aşçı adayı katıldı. Tavuk, balık, kuzu, sığır ve dana eti, makarna, tatlı, Osmanlı mutfağı, yöresel yemek, lise ekibi, üniversite ekibi ve Grand Prix Siyah Kutu kategorilerinde yemek yarışmalarının yapıldığı Mutfak Günleri'nde 21 ülkeden 29 şef jüriyi oluşturdu.



2'nci gün Kent Meydanı'da kurulan seyyar mutfaklarda aşçı adayı liseliler hünerlerini sergiledi. Lise öğrencileri, jüri üyelerinin gözetiminde yemeklerini yaparak jüriye sundu. Dünya Şefler Birliği Başkanı Thomas Andreas Gugler'in de yer aldığı jürinin puanlarıyla ilk 3'e giren yarışmacılara ödülleri verildi.



Etkinliğin ikinci gününde Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz da aşçı kıyafetini giyerek basın mensupları için yemek yaptı. Başkan Yılmaz, hazırladığı mantarlı et sote yemeğini çevresindekilere ikram etti. Başkan Yılmaz, festivalde 21 ülkeden gelen 29 şefin jüri üyesi olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:



"Meksika'dan dahil gelen aşçılar var. Bu kadar geniş bir coğrafyadan katılımın olduğu ciddi bir organizasyon. 450 yarışmacı var. Bolu aşçılar diyarı. Tabiatın nasıl kalbiysek aşçılığın da kalbi burası. Bizim için çok onur verici. Bu organizasyonun gelecek yıllarda da kalıcı olmasını istiyoruz. Bu kadar geniş kapsamlı yarışmacının katıldığı 3 gün devam eden uluslararası çapta organizasyonda emeği geçen bütün aşçılarımıza teşekkür ediyorum. Tabii bu Bolu'nun tanıtımı, katılımcı ülkelerle etkileşimi açısından da çok önemli" dedi.



'İzzet Baysal Uluslararası Mutfak Günleri', yarın yapılacak yemek yarışmaları ile sona erecek.



- Bolu