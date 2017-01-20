Bolu'da Karate Şampiyonası Başladı

BOLU'da 600 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası yapılan törenle başladı.



Karaçayır Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyona, açılış seremonisi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Müsabakalar öncesi açılış konuşması yapan Bolu Valisi Aydın Baruş, "Bir turizm kenti olan Bolu'yu aynı zamanda spor kenti de yapmak için çalışıyoruz" dedi.



600 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyona kapsamında Avrupa Şampiyonası için milli takım seçme müsabakaları da yapılacak. Şampiyona 22 Ocak tarihinde sona erecek.



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