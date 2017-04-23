Bolu'da Kar Sürprizi

Bolu'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.



Bolu'da dün aralıksız yağan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde şiddetini artırarak devam eden kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu kentte bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla Nisan ayında yağan kar altında fotoğraf çekildi.



Nisan ayının son günlerinde yağan karı yazın gelmeyeceği şeklinde yorumlayan vatandaşlar, "Sabah kalktık bir anda bu manzarayla karşılaştık. Dün de yağmur yağmıştı. Bolu'da geçmiş yıllarda da bunları yaşamıştık. Bolu'da böyle şeyler oluyor, alıştık artık" dediler. - BOLU