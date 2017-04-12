Bolu'da Kaçak Sigara Operasyou

Bolu'da yapılan yol kontrolleri esnasında 880 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü unsurlarınca, yapılan yol kontrollerinde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldığı bildirildi.



Yolcu otobüsünde yapılan aramada, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırı olduğu tespit edilen çeşitli markalarda 880 paket bandrolsüz sigara ele geçirildiğinin ifade edildiği açıklamada, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda, ele geçen sigaraların muhafaza altına alındığı belirtildi.



Ekiplerin kaçak sigaraları İstanbul'a götürmeye çalışan 2 şüpheliyi gözaltına aldığı ve şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldığı aktarıldı.