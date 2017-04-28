Bolu'da kablo hırsızlığı yaptığı ileri sürülen 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bolu İl jandarma ekiplerinin, Elmalık köyü bölgesinde meydana gelen 2 farklı hırsızlık olayında maddi değeri yaklaşık 46 bin lira olan bin 240 metre kablonun bulunması ve hırsızların yakalanması amacıyla çalışma başlattığı bildirildi.



Yapılan çalışma kapsamında D-100 karayolunun Bolu Dağı mevkisinde yapılan yol uygulamasında durdurulan bir araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alınarak, araçta bulunan metal demir testere, balta, 4 adet plastik inşaat eldiveni, çelik tel çeki halatı, 1,5 metre ve 3 metre uzunluklarında halat ele geçirildiği ifade edildi.



Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan ve Bolu Adliyesine sevk edilen E.Y. ve G.Ç.'nin çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirtildi.