Bolu'da İstihdam Seferberliği

Bolu Valisi Aydın Baruş, yılbaşından 9 Nisan tarihine kadar özel sektörde 2 bin 14 kişinin istihdam edildiğini söyledi.



İstihdam seferberliği hakkında basın mensuplarına bilgi veren Baruş, "Yılbaşından 9 Nisan'a kadar özel sektörde 2 bin 14 kişi istihdam edildi. Mart ayının sonuna kadar 2 bin sayısını belirlemiştik. Bu hedefimize ulaştığımızı söyleyebiliriz. Yıl sonuna kadar da kendimize 3 bin olarak bir hedef belirledik. Yeni yapılacak yatırımlar ve istihdamlarla birlikte bu hedefi de kolayca yakalayabileceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.



Baruş, temennisinin bütün işverenlerin, işletmelerin devletin vermiş olduğu istihdam teşviklerinden istifade etmesi olduğunu belirtti.



"Bilindiği gibi ek istihdamlarda bütün SSK primlerini ve vergileri tamamen devlet tarafından karşılanıyor" diyen Baruş, "2016 sonu itibarıyla 56 bin civarında özel sektörlerde çalışan işçimiz var. Bu da yaklaşık yüzde 3,5'e tekabül ediyor ki bu da iyi bir rakam. Bundan sonra da bu artışın süreceğini görüyoruz." şeklinde konuştu.



Baruş, iş arayanların İŞKUR'a kaydolması gerektiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Çünkü boş iş pozisyonlarının ve hangi alanda hangi işçiye ihtiyaç duyulduğunun kayıtları var. O kayıtlar çerçevesinde İŞKUR müdürlüğü talepleri değerlendirerek gerekli yönlendirmeleri yapıyor. Özellikle bazı sektörlerimizde işçi talepleri olmasına rağmen gerekli iş talebiyle kendilerine gelen olmadığını söylüyorlar. Yönlendirmelere rağmen bu oluyor. Şu anda 400 civarında açık iş pozisyonu var ama bu açık iş pozisyonlarında çalışmak isteyen yönlendirilen ve gitmeyen vatandaşlarımız var. O açıdan eğer iş arıyorsanız ailenize kendinize katkı sağlayacaksanız iş ayırt etmemek lazım. Eğer nitelikli, kalifiye bir özelliğiniz varsa bunu değerlendirebilecek alanlar da var."