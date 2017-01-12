Bolu'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Bolu'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası şoka giren kadın sürücü, acısını unutup "Birisi bana eldivenlerini vermişti, o nerede" diyerek kendisine eldiven veren kişiyi aradı.



Edinilen bilgiye göre kaza, saat 18.30 sıralarında D-100 karayolu Çaydurt kavşağında meydana geldi. Zeynep Ezgi (33) yönetimindeki 35 JM 283 plakalı araç, Gürle Çaydurt kavşağından dönerek TEM Otoyoluna bağlanmak isterken Cengiz Dankal idaresindeki 14 KJ 757 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada iki aracın sürücüsü de yara almadan kurtulurken, Cengiz Dankal'ın eşi Öznür Dankal (56) yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Eldivenlerin sahibini aradı



Kazanın etkisiyle şoka giren Zeynep Ezgi Güler'i diğer araç sürücüsü Cengiz Dankal bir süre sakinleştirmeye çalıştı. Kazanın hemen sonrasında havanın soğuk olması nedeniyle Dankal, kendi eldivenlerini Güler'e verdi. Olayın şokunu atlatamayan Güler, sakinleşmesi için polis otosuna götürülürken, "Birisi bana eldivenlerini vermişti, o nerede" diyerek eldivenlerin sahibini aradı. - BOLU