Bolu'da Huzur Uygulaması Yapıldı

Bolu'da polis ve jandarma ekiplerinin işbirliğiyle şehrin önemli noktalarında Huzur Uygulaması gerçekleştirildi.



Bolu'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TEM, KOM, Asayiş ve Trafik ekipleri ile jandarmanın işbirliğinde Huzur Uygulaması gerçekleştirildi. Özel Harekat Polislerinin güvenlik önlemi aldığı uygulamada 32 ekipten oluşan 80 polis görev aldı. Şehrin giriş ve çıkış noktalarında oluşturulan uygulama noktalarında özellikle yabancı plakalı araçlar üzerinde çalışma yapıldı. Ekipler yol uygulamasının ardından kent merkezinde bulunan umuma açık mekanlarda aranan şahıslar üzerinde uygulamaya devam ettiler. - BOLU