Bolu'da "Huzur" Asayiş Uygulaması

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığının birlikte gerçekleştirdiği "Huzur" asayiş uygulaması kapsamında il merkezi ve 8 ilçede bulunan 32 nokta ile 176 umuma açık alanda 500 polis ve jandarmanın katılımıyla asayiş uygulaması yapılıyor.



İl Emniyet Müdürü İbrahim Özel koordinesinde yürütülen uygulamada, aranan şahıslar, silah ve bıçak taşıyanlarla, uyuşturucu satıcıları başta olmak üzere şüpheli görülen kişiler üzerinde çalışılıyor.



İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan asayiş, narkotik, terör, organize, kaçakçılık, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de yer aldığı 500 polis ve jandarmanın katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri ve araçlarda aramalar gerçekleştiriliyor.



Polis Özel Harekat ekipleri de şehrin giriş ve çıkış noktaları ile ilde bulunan umuma açık alanlarda yapılan uygulama kapsamında çevre güvenliğini sağlıyor.



Öte yandan, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim bünyesinde görevli narkotik köpeği "Sezar"ın da kullanıldığı operasyonda, şüpheli görülen araçlarda uyuşturucu araması yapılıyor.