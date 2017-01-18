Bolu'da Hırsızlık İddiası

Bolu'da, bir inşaattan iskele demiri çaldığı ileri sürülen 3 kişi adliyeye sevk edildi.



Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde D-100 Karayolu üzerindeki bir inşaatta bulunan bazı malzemelerin kimliği belirsiz kişiler tarafından bir kamyonete yüklendiği bilgisini alan polis harekete geçti.



Olay yerine gelen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, inşaatın kenarında bulunan iskele demirleri ile bazı inşaat malzemelerini çalmaya çalışan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.



Ekipler, daha önceden de çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen A.A., Y.Ç. ve T.K.'yı gözaltına alarak ifadelerini almak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü.



Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.