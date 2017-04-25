Bolu'da Hastalar Akşam da Fizik Tedavi Hizmeti Alacak

İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde hizmete açılan Fizik Tedavi Polikliniği ve Tedavi Ünitesinin saat 21.00'e kadar hizmet vereceği bildirildi.



Bolu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, genel sekreterliğin bünyesindeki önemli sağlık kuruluşlarından Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesinin sağlık hizmetleri sunumunda yeni bir çalışma dönemi başlattığı belirtildi.



Geçtiğimiz aylarda kent merkezindeki hastaların sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde Fizik Tedavi Polikliniği ve Tedavi Ünitesini hizmete açan hastane yönetiminin, fizik tedavi hastalarının yoğun başvurularının yaşandığı poliklinikte akşam saatlerinde de sağlık hizmeti verilmesi kararını aldığı bildirildi.



Köroğlu Ünitesi'nde 17 Nisan 2017'den itibaren 17.00-21.00 saatleri arasında da fizik tedavi hizmeti verilmesini öngören uygulamayla, günlerin uzadığı yaz aylarında sağlık hizmetlerine ulaşımın kolaylaştırılması ve hastaların sağlık hizmetlerinden memnuniyetini artırmanın hedeflendiği kaydedildi.



Açıklamada, Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Dr. Gönül Canpolat'ın da şu görüşlerine yer verildi:



"İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde hizmete açtığımız Fizik Tedavi Polikliniği ve Tedavi Ünitesi'ne yönelik yoğun başvuruları göz önünde bulundurarak, 17.00-21.00 saatlerinde fizik tedavi hizmeti verilmeye başlandı. Bu sayede gündüz iş yoğunluğu nedeniyle tedavilerini ihmal eden hastalarımızın, sağlık hizmeti almalarına imkan sağlamış olacağız."