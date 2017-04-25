Bolu'da Fuhuş Operasyonu

BOLU'da, yabancı uyruklu iki kadına fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 34 yaşındaki Melike S., adliyeye sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda fuhuş yapıldığı ileri sürülen Tabaklar Mahallesi'ndeki eve baskın yaptı. Evde 22 ve 42 yaşlarında Türkmenistan uyruklu iki kadın ile kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırdığı iddia edilen Melike S., gözaltına alındı. Şüphelilerden Melike S., emniyetteki işlemlerinin ardından 'Fuhuşa aracılık etmek' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Yabancı uyruklu kadınlar ise emniyetteki işelmleri tamamlandıktan sonra sınırdışı edilecek.



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