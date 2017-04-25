Bolu'da Fuhuş Operasyonu

Bolu'da polis ekipleri tarafından yapılan fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 3 kadın gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri şehir merkezinde bir apartmanda yabancı uyruklu 3 kadının fuhuş yaptığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, İstanbul'dan Bolu'ya geldikleri öğrenilen kadınlardan Ö.M., M.D. ve M.S. gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan ve yanında bulunan kadınları fuhuşa teşvik ettiği öğrenilen M.S., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ö.M. ve M.D. isimli kadınların ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - BOLU