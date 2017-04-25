Bolu'da Fuhuş Operasyonu

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından kent merkezinde İstanbul'dan Bolu'ya gelen yabancı uyruklu 3 kadının fuhuş yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.



Düzenlenen operasyonda, Ö.M. M.D. ve iki kişiyi pazarladığı iddia edilen M.S. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.S. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilirken, 2 kadının emniyetteki işlemleri devam ediyor.