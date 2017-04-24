Bolu'da Fetö Şüphelisi 14 Kişi Gözaltına Alındı

Bolu'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Bylock kullandıkları tespit edilen 14 kişi eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.



Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında Bylock kullandıkları tespit edilen 14 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Aralarında akademisyen, doktor ve öğrencilerin olduğu öğrenilen şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda belge ve dijital cihazlara el konuldu. - BOLU