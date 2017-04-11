Bolu'da Fetö/pdy Soruşturması

Bolu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve Ankara ile Kırıkkale'de yakalanan 2 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "FETÖ terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla aranan ve terör örgütüyle bağlantılı bir şirkette çalıştıkları öne sürülen İbrahim Türkoğlu Ankara'da, Gülgin Dikçi ise Kırıkkale'de yapılan rutin yol kontrolleri sırasında yakalandı.



Bolu'ya getirilen şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.



Şüpheliler, savcılıktaki sorgularından sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.