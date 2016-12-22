Bolu'da Fetö/pdy Soruşturması

Bolu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilen, Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığında görev yapan 2 askeri personel adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.



Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan Assubay Kıdemli Başçavuş Ö.K. daha önceden açığa alınan Uzman Onbaşı A.K, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



Savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen 2 asker adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.