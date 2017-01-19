Bolu'da Fetö Operasyonunda 14 Kişi Adliyede

BOLU merkezli 5 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonlarında gözaltına alınan 27 kişiden 14'ü adliyeye sevk edildi.



Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütü ile bağlantısı olduğu tespit edilen 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bolu merkezli Düzce, Ankara, Elazığ ve Eskişehir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından eş zamanlı olarak 32 adrese baskın yapıldı. Baskınlarda aralarında polis, memur, akademisyen, öğretmen ve özel sektör çalışanlarının da bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 5 kişiyi arama çalışmaları sürerken, gözaltına alınanlar, işlemlerinin ardından dün Bolu'ya getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 1'i kadın 14 kişi adliyeye sevk edildi. Aramalarda ele geçirilen delil niteliğindeki belge ve dökümanlar da savcılığa teslim edildi. Şüphelilerden bazılarının örgütün haberleşme programı ByLock kullandığı belirtilirken gözaltındaki 13 kişinin ise sorgusu sürüyor. - Bolu