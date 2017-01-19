15 KİŞİ DAHA ADLİYEDE
FETÖ/PDY soruşturmasında aranan 5 kişiden 2'si daha yakalanarak gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 29'a yükseldi.
Sabah 14 kişinin adliyeye sevk edilmesinden sonra işlemleri tamamlanan 2'si emniyet müdürü, 3'ü komiser olmak üzere diğer 15 kişi de öğleden sonra adliyeye sevk edildi.
Bolu'da Fetö Operasyonunda 14 Kişi Adliyede (2)
15 KİŞİ DAHA ADLİYEDEFETÖ/PDY soruşturmasında aranan 5 kişiden 2'si daha yakalanarak gözaltına alındı.
15 KİŞİ DAHA ADLİYEDE
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