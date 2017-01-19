Bolu'da Fetö Operasyonunda 14 Kişi Adliyede (2)

15 KİŞİ DAHA ADLİYEDE



FETÖ/PDY soruşturmasında aranan 5 kişiden 2'si daha yakalanarak gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 29'a yükseldi.



Sabah 14 kişinin adliyeye sevk edilmesinden sonra işlemleri tamamlanan 2'si emniyet müdürü, 3'ü komiser olmak üzere diğer 15 kişi de öğleden sonra adliyeye sevk edildi.