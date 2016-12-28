Bolu'da Fetö Operasyonunda 11 Avukat İçin Karar Verildi

Bolu'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında gözaltında ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 11 avukattan 3'ü savcılık tarafından, diğer 8 avukat ise adli kontrol şartı ve yurtdışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.



Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından 2 gün önce gözaltına alınan ve ifadelerin ardından savcılığa sevk edilen avukatlardan F.Ç., E. T. ve V. B. mahkemeye sevk edilmeden serbest kaldılar. M.Ö., H. A., Ö. B., Y. G., N. S., S. Ç., A. Ç. ve Ü. D. ise savcılığın adli kontrolle serbest bırakılma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme avukatlara adli kontol ve yurt dışına çıkış yasağı koyarak serbest bıraktı. - BOLU