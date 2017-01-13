Bolu'da Fetö Operasyonunda 1 Avukat Tutuklandı

Bolu'da geçtiğimiz hafta FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Bolu Barosu avukatlarından Özgür B. bylock kullandığı iddiasıyla tekrar gözaltına alındı. Beyarslan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutulandı.



Edinilen bilgiye göre, FETÖ soruşturmasından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı sonrasında geçtiğimiz hafta gözaltına alınan 11 avukatın arasında yer alan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan avukat Özgür B. sabah saatlerinde by lock kullandığı iddiasıyla Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından tekrar gözaltına alındı. Beyarslan, ifadesinin ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - BOLU