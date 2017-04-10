Bolu'da Fetö'den 2 Kişi Adliyede

BOLU'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 kişi adliyeye sevk edildi.



Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada haklarında yakalama kararı bulunan ve uzun süredir firari olan G.D. ve İ.T.'nin adresleri belirlendi. Örgütün eğitim kurumlarının bağlı olduğu şirkette çalışan G.D. Kırıkkale, diş hekimi İ.T. ise Ankara'da kaldıkları evlerde polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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