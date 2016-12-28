HEPSİ SERBEST KALDI
Adliyeye sevk edilen avukatlardan F.Ç., V.B. ve E.T. savcılık sorgularından sonra, M.Ö., H.A., Ö.B., Y.G., N.S., S.Ç., A.Ç. ve Ü.D. ise nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bolu'da Fetö'den 11 Avukat Adliyede (2)
HEPSİ SERBEST KALDIAdliyeye sevk edilen avukatlardan F.Ç., V.B. ve E.T. savcılık sorgularından sonra, M.Ö., H.A., Ö.B., Y.G., N.S., S.Ç., A.Ç. ve Ü.D. ise nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
HEPSİ SERBEST KALDI
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