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Bolu'da Fetö'den 11 Avukat Adliyede (2)

Bolu'da Fetö'den 11 Avukat Adliyede (2)

HEPSİ SERBEST KALDIAdliyeye sevk edilen avukatlardan F.Ç., V.B. ve E.T. savcılık sorgularından sonra, M.Ö., H.A., Ö.B., Y.G., N.S., S.Ç., A.Ç. ve Ü.D. ise nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu'da Fetö'den 11 Avukat Adliyede (2)

HEPSİ SERBEST KALDI

Adliyeye sevk edilen avukatlardan F.Ç., V.B. ve E.T. savcılık sorgularından sonra, M.Ö., H.A., Ö.B., Y.G., N.S., S.Ç., A.Ç. ve Ü.D. ise nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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