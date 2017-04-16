Bolu'da 'Evet' Çıktı

BOLU'da Anayasa referandum unda resmi olmayan sonuçlara göre 'evet' çıktı.



Ak Partili seçmenler, resmi olmayan refirandum sonucunu belediye binası önündeki Demokrasi Meydanı'nda kutladı. Meydanda toplanan kalabalık meşalelerle slogan atarken, hava fişek gösterisi gerçekleştirildi. Kalabalık ellerindeki Türk bayrakları ve parti bayraklarıyla halay çekerek coşku yaşadı. Bazı seçmenler de kent merkezinde araçlarıyla tur atarak kutlama yaptı.



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