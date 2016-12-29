Bolu'da Eğitime Kar Engeli

Bolu kent merkezinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.



Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bölgede etkisini sürüdüren yoğun kar yağışının devam ettiği ve buzlanma yaşandığı belirtildi.



Açıklamada, değerlendirmeler sonucunda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla kent merkezi ve bağlı köylerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.