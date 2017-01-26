Bolu'da Cinsel İstismar Sanığına Tahliye

Bolu'da, 51 yaşındaki Abdullah Ç., komşularının kızları 24 yaşındaki Z.K. ve 13 yaşındaki R.K.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada tahliye edildi. Kararı duyan Z.K. ve R.K. gözyaşlarını tutamazken, R.K.'nın babasının kızına, "Ağlama kızım, daha yargılama bitmedi" demesi yürek burktu.

Bolu'da komşularının zihinsel engelli kızı Z.K. ve R.K.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 51 yaşındaki Abdullah Ç. çıkarıldığı mahkemede tahliye edildi.



Bolu'da geçtiğimiz yıl karşı apartmanında oturan komşusunun zihinsel engelli kızı Z.K. (24) ve R.K.'ya (13) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Abdullah Ç.'nin (51), Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Cebir, tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Cinsel taciz' yargılanmasına devam edildi.



Duruşmada Z.K. ve R.K. hazır bulunurken, Z.K. için bir önceki duruşmada istenilen 'Temmuz ayından 6 ay önceye denk gelen eylem nedeniyle ve Temmuz ayında gerçekleşen eylemin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu suçlara karşı kendisini ruhen ve bedenen savunma imkanı bulunup bulunmadığının belirlenmesi için adli tıp ilgili ihtisas dairesinden gelen rapor okundu.



Z.K.'nin kendisini savunabilecek durumda olduğu ve olayların sonuçlarını algılayacak zekaya sahip olduğuna ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu okunmasının ardından Z.K. ve R.K. sanıktan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını istediklerini söylediler.



Kendisine iftira atıldığını ifade eden Abdullah Ç. ise, 'İkisi de bana iftira atıyor. Benim böyle bir şey yapmama gerek yok?" dedi.



Karar için ara veren mahkeme heyeti, suçun vasıf değiştirme olasılığı ve sanığın 6 buçuk aylık tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak Abdullah Ç.'nin tahliyesine karar verdi.



Kararın ardından gözyaşlarına boğulan kızları aileleri teselli etmeye çalıştı. - BOLU