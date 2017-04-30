Bolu'da Cinayet

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde çıkan kavgada silahla yaralanan kişi yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Karadoğan Mahallesinde yaşayan Hamdi Beydi (77) ile komşusu M.A. (68) arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.A, Beydi'ye av tüfeğiyle ateş etti. Göğsünden yaralanan Beydi, yakınları tarafından ilçedeki hastaneye kaldırıldı.



Beydi, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Polis ve jandarma ekipleri, olay sonrası kaçan M.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.