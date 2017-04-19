Bolu'da Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

Bolu'da bir apartmanın 3. katında çıkan yangında, ailesinin yangın çıkan dairede olduğunu düşünen kadın sinir krizi geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, İhsaniye Mahallesi Kır Sokak'ta bulunan Aykut apartmanının 3. Katında buzdolabının elektrik kaçağından kaynaklı yangın çıktı. Yangın çıkan evde kimse bulunmazken dumanlar tüm apartmanı etkisi altına aldı. Sadettin Aykut isimli şahsın dairesinden çıkan dumanlar üst katta bulunan Nihat ve Elif Aykut'un evine çıktı. Evlerinin içinde duman olduğunu fark eden aile bebekleri olan Berat Aykut'la birlikte balkona çıktılar. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Sadettin Aykut'a ait evde çıkan yangını söndürdükten sonra Elif ve Nihat Aykut'un yaşadığı daireye çıkarak aileyi kurtardı.



Evinde yangın çıktığını öğrenen Nuray Aykut olay yerine geldi. Çocuklarının evde olduğunu düşünen Nuray Aykut sinir krizleri geçirdi. Yakınlarının ikna etmek için dakikalarca uğraştığı Nuray Aykut fenalaşarak bayıldı. Aykut, olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. - BOLU