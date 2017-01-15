Bolu'da Cem Belevi Konser Verdi

BOLU'da bir alışveriş merkezinde mankenlerin katıldığı defilenin ardından, şarkıcı Cem Belevi konser verdi. Etkinlikler büyük ilgi gördü.



TEM yolunun kenarında bulunan AVM Highway Outlet içine kurulan podyuma çıkan mankenlher çeşitli markaların 2017 kış kreasyonlarını sergiledi. Mankenler, Merve Büyüksaraç, Sema Şimşek, Ece Begüm Yücetan, Begüm Yılmaz, Anastasia Gorel, Tsunami Valiente Bacallao, Çağla Zoralioğlu, Gizem Barlak, Ezgi Bozkurt, Hande Taşkın, Cansu Melis Karakuş izleyenler tarafından büyük ilgi gördü.



Defilenin tamamlanmasının ardından Cem Belevi verdiği mini konserle sevilen şarkılarını seslendirdi. Etkinliği izlemeye gelen kalabalık Cem Belevi'nin şarkılarına eşlik etti. Belevi'nin dansçıları da izleyicilerden büyük ilgi gördü.



- Bolu