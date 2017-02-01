Bolu'da Bir Araçta Çok Sayıda Kaçak Cep Telefonu Yakalandı

Bolu'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri D-100 karayolu üzerinde yaptığı uygulama sırasında bir araçta yaptığı aramada 60 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından D-100 karayolu üzerinde yapılan uygulamada İstanbul istikametinden Ankara'ya seyir halinde olan bir araç durduruldu. Durdurulan otomobilde yapılan aramada farklı markalarda 60 adet gümrük kaçağı cep telefonu elde edildi. Polis ekipleri arama yapılan araç sürücüsü Ü.M.'yi gözaltına alırken, cep telefonlarına da el koydu. - BOLU