Bolu'da Aç Kalan Kurtlar Köpeklere Saldırdı

Bolu'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle aç kalan kurtlar köylerdeki köpeklere saldırmaya başladı.



Alınan bilgiye göre, aç kalan kurt sürüsü Fasıl köyünde yaşayan Nurettin Usta'nın kangal cinsi köpeğine saldırdı.



Sabah kalktığında köpeğinin kulübesinde olmadığını ifade eden Usta, "Kulübenin önünde kanlar vardı. Kan izlerini takip ettiğimde 10 metre ileride köpeğin tasmasını buldum." diye konuştu.



Kurtların saldırısının yakın köylerde yaşandığını belirten Usta, "Bakırlı köyünde 2 ve Çömlekçiler köyünde 1 köpek, kurtların saldırısına uğramış. Bizde kurt sürüsünün saldırısına uğramaktan korkuyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz." dedi.