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Bolu'da 8 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Bolu'da 8 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

TEM otoyolunun Bolu kesiminde polis ekipleri tarafından tırda 8 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Bolu'da 8 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

TEM otoyolunun Bolu kesiminde polis ekipleri tarafından tırda 8 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, doğu illerinden TEM otoyolunu kullanarak İstanbul'a seyreden M.M. yönetiminde tır, Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde durduruldu.

Ekipler tarafından tırda yapılan aramada zula tabir edilen bölmeler içinde 8 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü M.M. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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