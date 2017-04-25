Bolu'da 57. Alay Vefa Yürüyüşü'ne Yüzlerce Kişi Katıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 81 ilde eşzamanlı yapılan "57. Alay Vefa Yürüyüşü" Bolu'da yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti.



Çanakkale Zaferi'nin 102'inci yılı etkinlikleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca 81 ilde eşzamanlı düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" Bolu'da yapıldı.



Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Komando Tugay Komutanı Kurmay Albay Muammer Alper, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, daire müdürleri öğrenciler ile vatandaşların katıldığı etkinlikte, Kültür Camii'nde kılınan Sabah Namazı ve şehitler için okunan Mevlidi Şerif'in ardından, katılımcılara buğday çorbası ikramında bulunuldu.



Daha sonra Vali Baruş ve diğer katılımcılar tarafından dev Türk Bayrağı eşliğinde Kültür Camii'nden Şehitler Mezarlığı'na kadar yüründü. Mezarlıkta konuşma yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlü Şahin Ertem, binlerce kefensiz şehidin yattığı Çanakkale'de yazılan eşsiz destanın çok büyük anlam ifade ettiğini vurgulayarak şunları söyledi:



"250 bin vatan evladının gözünü kırpmadan mukaddesat adına canlarını feda ettiği destanın adıdır Çanakkale. Henüz 15 yaşında ana kuzularının kınalar yakılarak kurban edildiği destanın adıdır Çanakkale. Çanakkale destanını anlamalıyız. Çanakkale ruhunu çok iyi kavramalıyız. Bugün çevremize baktığımızda ülkemiz ve İslam Alemi üzerinde oynanan oyunları gördüğümüzde Çanakkale nasıl Türküyle, Lazıyla, Kürdüyle, Çerkeziyle ümmet, tek vücut olmuşsa bizlerde aynı o şekilde tek vücut olmalıyız. Tarih boyunca cennet vatanımızın korunması, bayrağımızın renginin solmaması uğrunda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum." - BOLU