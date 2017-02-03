Bolu'da 5. Kattan Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Bolu'da 5. kattan düşerek hastanede tedavi altına alınan 10 yaşındaki çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.



Edinilen bilgiye göre, olay saat 12.15'te Karamanlı Mahallesi Stadyum Caddesi Esen Sokak'ta meydana geldi. Ailesiyle birlikte Umut apartmanında yaşayan 10 yaşındaki U.S. isimli çocuk, evde annesi Gülsen B.'nin olduğu sırada 5. kattan düşerek toprak zemine düştü. Ağır yaralanan ve vatandaşların ilk müdahalesini yaptığı çocuk, 112 acil ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alındı. U.S. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - BOLU