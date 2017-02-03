Bolu'da 4 Köpek Donmak Üzereyken Kurtarıldı

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, kış şartlarından ve açlıktan dolayı ölmek üzere olan 4 köpeği kurtararak Bolu Belediyesi Hayvan Barınağı'nda tedavi altına aldı.



Sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirdiği projeler ile adından sık sık söz ettiren Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, son olarak Aladağ bölgesinde bulunan Bayıklar köyünde sert geçen kış şartlarına dayanamayarak aç kalan ve hasta olan 4 köpeğin hayatını kurtardı.



Köydeki bir vatandaşın köpeklerin hasta ve ölmek üzere olduğu ihbarı üzerine hemen harekete geçen ekipler, köye giderek hayvanları alıp Bolu Belediyesi hayvan barınağında tedavi ve rehabilitasyona aldı.



Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, yaptığı açıklamada, bir vatandaşın ihbarı üzerine köpekleri bulduklarını ifade etti.



Ağcan, "Bayıklar köyünde kış şartlarından dolayı aç ve hasta halde 4 adet köpeğin bulunduğu ihbarı üzerine ekiplerimizi hemen köye yönlendirdik. Köydeki köpekleri ilk olarak orada besleyen görevliler, daha sonra onları tedavi etmek üzere hayvan barınağımıza götürdü. O köpekler artık bizim korumamız altında." dedi.



"Bolu'daki hiçbir canlı sahipsiz değil." diyen Ağcan, şöyle konuştu:



"Bolu Belediyesi olarak, başta sokak hayvanları olmak üzere, birçok canlıya sahip çıkıyoruz. Modern hayvan barınağımızın yanı sıra geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiğimiz kuş evleri projesi ile kuşlara da yuva sağlıyoruz. Ayrıca hemen hemen 5 yıldır uyguladığımız kedi evleri projesi ile belki de Türkiye'de bir ilke imza atarak sokak kedilerinin de kendi mahallelerinde barınmalarını ve beslenmelerini sağlıyoruz."



Sert geçen kış şartlarında sokaktaki yaşayan tüm hayvanlara yemek bırakarak, onları sürekli olarak takip ettiklerini belirten Ağcan, "Biz Bolu Belediyesi olarak, tüm gücümüzle bütün canlılara sahip çıkıyor ve onları koruyoruz. Bolulu vatandaşlarımızdan da bu konuda hassasiyet bekliyor, sokak hayvanları ile ilgili en ufak olumsuzlukta belediyemizin ücretsiz hattı olan 444 26 58 numarasını aramalarını ve ihbarda bulunmalarını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.