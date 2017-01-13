Bolu'da 2016 Uyuşturucu ve Kaçakçılık Raporu Çıktı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince 2016 yılında yapılan operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu madde ile kaçak akaryakıt, sigara, cep telefonu ve silah ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, KOM ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları doğrultusunda TEM Otoyolu ve D-100 karayolunda gerçekleştirilen operasyonlarda, 43 kilogram esrar, 10 kilogram eroin, 960 kök Hint keneviri, 200 gram bonzai, 160 extacy hap, 282 bin paket kaçak sigara, 26 ton kaçak akaryakıt, 3 ton kaçak tütün, 103 adet sahte para, 695 cep telefonu ile 115 gümrük kaçağı av tüfeği, 9 ruhsatsız tabanca ve 34 de kuru sıkı tabanca bulundu.



Operasyonlar sonucunda 429 kişi hakkında işlem yapıldı.