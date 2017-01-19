Bolu'da 14 Fetö Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi

Bolu'da yürütülen FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 1'i kadın 14 kişi adliyeye sevk edildi.



Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 kişi gözaltına alındı. Aralarında akademisyen ve örgütün Bolu'daki önemli isimlerinden Polat A.Ş.'nin eski çalışanlarının olduğu 1'i kadın 14 kişi sabaha saatlerinde adliyeye sevk edildi. - BOLU