Bolu'da 1 Kişinin Öldüğü Kaza Mobese Kamerasında

Bolu'da kavşakta kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen 1 kişinin öldüğü kaza mobese kamerasına yansıdı. Kaza, dün akşam saatlerinde D-100 Karayolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara'dan İstanbul yönüne giden 30 yaşındaki Sercan Arslan yönetimindeki 14 BP 166 plakalı kamyon, kavşaktan şehir merkezi yönüne geçmek isteyen 48 yaşındaki Hüseyin Kurnaz'ın kullandığı 14 AC 431 plakalı otomobile çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Kurnaz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde hayatını kaybetti.



Kamyon sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazanın mobese görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, otomobil sürücüsünün kavşaktaki kırmızı ışık sarıya döndüğü sırada geçiş yaptığı görüldü. Kamyonun hızla çarptığı otomobilin savrulması da görüntüde yer aldı.