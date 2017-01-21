Bolu Belediyesi Zabıta Ekipleri Tablet Bilgisayara Geçti

Bolu'da kısa bir zaman önce görüntü ve ses kaydı yapan yaka kameralarını kullanmaya başlayan zabıta ekipleri son olarak tablet bilgisayara geçti.



Bolu'da geçtiğimiz aylarda "Mahalle Zabıtalığı" uygulamasına geçerek vatandaşların daha iyi hizmet almasını hedefleyen Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu hedefte teknolojiyi de kullanmaya başladı. Ekipler artık mahallelerdeki sıkıntıları ve vatandaşlardan gelen istek ve şikayetleri kullandıkları tablet cihazlarla direkt olarak ilgili müdürlüklere gönderip çözümün daha da hızlanmasını sağlıyor. - BOLU