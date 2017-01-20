Bolu Belediyesi'nden Gazetecilere Teşekkür Plaketi

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Basını ile bir araya geldiği yemek sonrasında gazetecilere teşekkür plaketi takdim etti.



Bolu Belediyesi tarafından "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Emine Davarcıoğlu, Zerrin Biçen, Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Velioğlu, yerel gazete ve televizyonlar ile ulusal haber ajanslarında görevli gazeteciler katıldığı yemek düzenlendi. Gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Başkan Yılmaz konuşmasında, gazetecilik mesleğinin zor ve özveri isteyen bir meslek olduğunu belirterek gazetecilere görevlerinde başarılar diledi. Yılmaz, daha sonra yapımı devam eden çalışmalar ve Bolu'yu geleceğe taşıyacak vizyon projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Velioğlu ise, 10 Ocak Gazeteciler Günü nedeniyle kendilerini unutmadığı için Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'a teşekkürlerini sundu. Velioğlu ayrıca, organizasyonda emeği geçenlere de teşekkür etti. Gecede ayrıca, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından medya kuruluşlarına Tabiatın Kalbi Bolu'nun tanıtımına verdikleri destekten dolayı plaket takdim edildi. - BOLU