Bolu Belediyesi Akıllı Atık Toplama Sistemine Geçiyor

Bolu Belediyesi kentte akıllı atık toplama sistemine geçileceğini duyurdu.



Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bolu'yu dünyada yaşanılabilir şehirler arasında ilk 10'a taşıma hedefleri doğrultusundaki çalışmalarını aralıksız sürdüren Bolu Belediyesinin, şehir merkezindeki çöp toplama uygulamalarında zamandan ve yakıttan tasarruf etmek için "akıllı atık toplama" sistemini hayata geçireceği belirtildi.



Evsel ve geri dönüşüm atıklarını toplamada geleneksel yöntemleri tarihe karıştıracak uygulama kapsamında, belediye ekiplerinin, şuana kadar Beşkavaklar, Kültür ve Sağlık Mahallelerinde birçok noktaya yer altı çöp konteyneri yerleştirdiği ifade edilen açıklamada, 9 Ocak Pazartesi gününden itibaren kötü görüntüye sebep olan mavi ve yeşil renkli plastik çöp bidonlarının artık kullanılmayacağı bildirildi.



Açıklamada, Bolu Belediyesinin, akıllı atık toplama sistemini yıl içerisinde tüm mahallelere yayacağı ve uygulama kapsamında belirlenen tüm noktalara kısa süre içinde yer altı çöp konteyneri yerleştirileceği kaydedildi.